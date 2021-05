Verallia a placé avec succès son émission inaugurale d'obligations "Sustainability-Linked"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verallia a annoncé aujourd'hui avoir arrêté les termes financiers de son émission inaugurale d'obligations Sustainability-Linked pour un montant total de 500 millions d'euros avec une échéance de 7 ans et un coupon de 1,625%. En tant que premier émetteur d'obligations Sustainability-Linked dans le secteur de l'emballage en verre en Europe, Verallia confirme son leadership en termes de développement durable dans son secteur.

Michel Giannuzzi, Président - Directeur Général : "Nous sommes fiers d'être les premiers dans notre secteur en Europe à émettre des obligations Sustainability-Linked. Cette émission est pleinement alignée avec la stratégie ESG du Groupe présentée en janvier 2021. Le carnet d'ordres de près de 2 milliards d'euros témoigne de la confiance des investisseurs envers la solidité financière, la stratégie et la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs de développement durable."

Le produit net de cette émission sera affecté au remboursement d'une partie de la dette existante du Groupe. Cette opération emblématique permettra à Verallia de (i) diversifier ses sources de financement en accédant au marché obligataire, (ii) allonger la maturité moyenne de son endettement et (iii) renforcer la visibilité de son engagement dans le développement durable.

Les obligations Sustainability-Linked sont totalement en cohérence avec les ambitions ESG de Verallia et leur structuration est en ligne avec les Sustainability-Linked Bond Principles de l'ICMA. Dans sa Second Party Opinion, Vigeo Eiris indique que la documentation cadre des financements liés au développement durable de Verallia (i.e Sustainability-Linked Financing Framework) est alignée avec les Sustainability-Linked Bond Principles 2020. Vigeo Eiris qualifie à la fois la pertinence et l'ambition des deux indicateurs clés de performance comme avancées, la plus haute notation sur son échelle.