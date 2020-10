Verallia : +10% !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Verallia signe l'une des hausses du jour à Paris, avec un titre qui accroît ses gains et grimpe désormais de plus de 10% à 24 euros. Compte tenu d'un troisième trimestre bien meilleur que prévu grâce à des volumes de vente en hausse de +4,2%, le management a revu ses objectifs 2020 à la hausse. Il anticipe désormais des volumes de vente en léger retrait (contre environ -5% auparavant), une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement positive, et un EBITDA ajusté d'environ 590 ME (contre légèrement au-dessus de 543 ME auparavant).

Oddo BHF parlait ce matin d'un excellent troisième trimestre et indiquait que le titre avait récemment subi un fort derating à la suite du reclassement d'une partie de la participation du principal actionnaire Apollo. La valorisation reste modeste, en-deçà des références historiques. La décote par rapport aux principaux comparables ressort à 16% en dépit d'une meilleure dynamique de croissance bénéficiaire. De quoi rester à l''achat' avec une cible de 34 euros.