Veom Group : tire une première tranche d'OCA de 0,23 ME

(Boursier.com) — Veom Group annonce l'exercice d'un bon d'émission de 92 obligations convertibles en actions (OCA), d'une valeur nominale de 2.500 euros par OCA, souscrites par le fonds d'investissement Global Growth Holding Ltd, représentant un apport en liquidités de 0,23 million d'euro.

Deux autres tirages d'un montant identique seront réalisés d'ici à la fin de l'exercice 2023.

Ces émissions interviennent dans le cadre d'un contrat d'émission mis en place avec Negma Group Ltd le 23 mai 2019, et modifié par avenants en date du 14 septembre 2020 et du 20 avril 2022. Il consiste en une ligne de financement obligataire flexible par émission d'un maximum de 920 OCA d'une valeur nominale de 2.500 euro chacune pour un montant nominal total d'emprunt obligataire de 2,3 ME. Le Contrat d'émission a été cédé par Negma Group Ltd à Global Growth Holding Ltd, le 25 septembre 2023.