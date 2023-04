Veom Group : Résultat net de 3,6 ME avec la distribution aux actionnaires de 50,1% des titres Cabasse

(Boursier.com) — Veom Group, (Cabasse), société désormais cotée sur Euronext Growth, annonce une amélioration de son taux de marge brute porté à 37,6% (+100 bp), ainsi qu'une progression significative du cash-flow d'exploitation à +0,7 ME (vs -2,2 ME en 2021). Le résultat net ressort à 3,6 ME avec la distribution aux actionnaires de 50,1% des titres. Le renforcement de la trésorerie est de +2,7 ME au cours de l'exercice avec une trésorerie disponible solide à fin 2022 de 5,8 ME.

Objectifs 2023

-Croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires de la division Audio et croissance dynamique pour Chacon & DIO Home.

-Amélioration de la marge brute et de la marge d'EBITDA des deux divisions Chacon & DIO Home et Cabasse Audio VEOM Group (Euronext Growth - FR0013530102 - ALVG), groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes annuels consolidés (audités) au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, arrêtés par le Conseil d'administration le 18 avril 2023.