Veom Group : repli du chiffre d'affaires en 2023

(Boursier.com) — Au 4e trimestre de son exercice 2023, Veom Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,3 millions d'euros, en recul de -19%. Veom Group a notamment été pénalisé par le recul de la division Chacon & DIO Home, qui pâtissait d'un important effet de base.

Dans un environnement économique 2023 dégradé, marqué par des tensions inflationnistes et un ralentissement de la fréquentation et de la consommation, le chiffre d'affaires consolidé de Veom Group s'est établi à 25 ME, en repli de -11%. Veom Group confirme cependant l'amélioration des taux de marge brute de ses deux divisions en 2023.

Après une année 2023 marquée par des tensions inflationnistes et un contexte de marché volatil, le retour à la croissance des ventes de Cabasse Audio en 2024 sera conditionné par une évolution favorable du contexte économique, et notamment de la consommation dans le 'retail'.