Veom Group publie un chiffre d'affaires de 17,7 ME à l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2023

(Boursier.com) — VEOM Group, groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé 9 mois (non audité) pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2023.

Depuis le 1er janvier 2023, la division Home & Technologies est comptabilisée avec celle de la division Chacon & DIO Home. À 9 mois de l'exercice 2022, la division Home & Technologies avait réalisé un chiffre d'affaires de 471 KE.

Au 3ème trimestre de son exercice 2023, VEOM Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 5,8 ME, en recul de -15% par rapport au 3ème trimestre 2022.

À l'issue des 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé de VEOM Group s'est établi à 17,7 ME, en repli de -8% par rapport à la même période de l'année précédente.

À périmètre comparable, en retraitant de l'arrêt des contrats de distribution d'ampoules aux opérateurs (298 KE sur 9 mois en 2022), le chiffre d'affaires semestriel est quasi stable (-2%), ce qui témoigne d'une très bonne résistance de la division dans l'environnement de marché actuel dégradé, grâce aux nouveaux produits technologiques pour la Smart Home et aux équipements électriques permettant des économies d'énergie.

Au 30 septembre 2023, l'activité de la division Cabasse Audio s'est établie à 6 ME, en recul de -15%. Dans le sillage du 1er semestre 2023 (recul de -15% de l'activité), la division a continué à pâtir d'un ralentissement marqué des ventes dans le retail, du fait d'un environnement économique dégradé et d'une gestion prudente des stocks par les distributeurs.

La fin du 3ème trimestre a toutefois été marquée par les premières livraisons des solutions audio hautes performances dans le cadre de l'accord de partenariat de marque et d'ingénierie acoustique avec une grande maison de luxe. Ces livraisons vont monter en puissance d'ici la fin de l'année.

Perspectives 2023

Dans un environnement économique dégradé, VEOM Group s'attend à un recul limité des ventes de sa division Chacon & DIO Home sur l'ensemble de l'exercice (à périmètre comparable), accompagné d'une marge brute voisine de 40% sur l'année (contre 36,2% en 2022), grâce à l'accélération de la commercialisation des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home.

Concernant sa division Cabasse Audio, VEOM Group confirme, à l'issue des 9 premiers mois de son exercice, son objectif d'amélioration significative de son taux de marge brute au 2nd semestre 2023, et plus largement sur l'ensemble de l'exercice 2023 (rappel : 40,0% en 2022), portée par les produits de la gamme Luxury Wireless Audio, la montée en puissance des livraisons pour une grande maison de luxe et des coûts d'approvisionnement normalisés au 2nd semestre.

Pour rappel, compte tenu d'une conjoncture économique adverse, Cabasse a reporté au 1er semestre 2024 le lancement de ses deux nouveaux produits phares de la gamme Luxury Wireless Audio.

Malgré un contexte économique moins porteur, les deux divisions de VEOM Group bénéficient de la transformation industrielle et commerciale opérée au cours des dernières années qui se matérialise par leur montée en gamme respective sur les produits à plus forte valeur ajoutée : équipements technologiques dédiés à la Smart Home pour la division Chacon & DIO, et gamme Luxury Wireless Audio pour la division Cabasse Audio.

Porté par cette montée en gamme de ses deux divisions, VEOM Group confirme viser en 2023 une progression significative de sa marge brute.

Agenda financier 2023

Chiffre d'affaires annuel 2023 : Lundi 5 février 2024.

Résultats annuels 2023 : Lundi 22 avril 2024.