Veom Group : Le chiffre d'affaires est de 11,9 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — VEOM Group, groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie son chiffre d'affaires consolidé du 2ème trimestre 2023 (non audité) pour la période du 1er avril au 30 juin 2023.

Le chiffre d'affaires est de 11,9 ME au 1er semestre. L'activité semestrielle est quasiment stable (-1%) à périmètre comparable.

Le groupe note la progression de 9% de l'activité de la Division Chacon & DIO au 1er semestre (retraité de l'arrêt des contrats de distribution d'ampoules aux opérateurs).

La Division Cabasse Audio est en repli de 15% sur ses ventes semestrielles, conformément aux anticipations.

Perspectives dynamiques pour le 2nd semestre 2023

Poursuite de la progression de la division Chacon & DIO et croissance à deux chiffres au 2nd semestre pour la division Cabasse Audio portée par les nouveaux produits et les premières livraisons pour une grande maison de luxe.

Progression significative de la marge brute et amélioration de la marge d'EBITDA en 2023.