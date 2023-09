Veom Group : Amélioration significative confirmée de la marge brute

(Boursier.com) — Veom Group, groupe européen leader de l'univers de la Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes semestriels consolidés au 30 juin 2023, arrêtés par le Conseil d'administration le 25 septembre 2023. À l'issue du 1er semestre de son exercice 2023, VEOM Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 11,9 ME, en recul de -4% par rapport à la même période un an plus tôt. A périmètre comparable, en retraitant de l'arrêt des contrats de distribution d'ampoules aux opérateurs (298 KE au 1er semestre 2022), le chiffre d'affaires semestriel est quasi stable (-1%).

La division Chacon & DIO Home a maintenu sa trajectoire de développement entamée depuis la 2nde moitié de 2022, et a affiché une progression semestrielle de +3% de son activité (+9% retraité de l'arrêt des contrats de distribution d'ampoules aux opérateurs), portée par (i) la forte appétence des consommateurs pour les équipements électriques permettant de réaliser des économies d'énergie (prises connectées, programmateurs, etc.) et (ii) la montée en puissance des nouveaux produits technologiques pour la Smart Home (caméras WiFi, solutions de domotique et d'appareillage, etc.).

Le volume d'affaires de la division Cabasse Audio s'est inscrit en repli de -15% conformément aux anticipations, pénalisé par (i) des difficultés d'approvisionnement en composants électroniques clés en début d'exercice et (ii) un ralentissement des ventes dans le retail sous l'effet d'une consommation moins dynamique en Europe et en Asie et de la gestion précautionneuse des stocks en magasins.

À mi-exercice, la marge brute de VEOM Group est demeurée quasi-stable par rapport à la même période de l'an dernier, à 4,8 ME, représentant un taux de marge brute de 39,9%, en progression de +130 bp par rapport au 1er semestre 2022 (38,6%).

Cette amélioration est portée par la progression de la marge brute de la division Chacon & DIO Home qui a augmenté de +14% au 1er semestre à 3,1 ME. Le taux de marge brute de cette division s'est ainsi établi à 39,7%, vs. 36% au 1er semestre 2022 et 36,2% sur l'ensemble de l'exercice 2022.

Cette évolution marquée (+370 bp) est le résultat de la plus forte contribution des produits connectés pour la Smart Home, à plus forte valeur ajoutée et intégrant des technologies propriétaires (firmware, cloud, application, etc.), qui contribuent désormais de manière significative au mix produits de la division.

S'agissant de la division Cabasse Audio, le taux de marge brute s'est établi à 39,7% sur la période, contre 42,8% un an plus tôt. Le taux de marge brute est stable par rapport au niveau de l'ensemble de l'exercice 2022 (40%).

Le résultat net ressort ainsi à -1,8 ME à l'issue du 1er semestre 2023, contre une perte de -0,8 ME au 1er semestre 2022.

Perspectives 2023 : progression significative de la marge brute confirmée, abandon de l'objectif d'amélioration de l'EBITDA du fait du ralentissement du niveau d'activité

Le 1er semestre 2023 témoigne de l'accélération des effets bénéfiques du repositionnement stratégique de la division Chacon & DIO Home. Grâce à l'accélération de la commercialisation des nouveaux produits technologiques innovants pour la Smart Home, le chiffre d'affaires à périmètre comparable est en hausse de +9% (après deux années de quasi-stabilité de l'activité -5% en 2021 et -2% en 2022) et la marge brute est en amélioration significative à désormais près de 40%.

VEOM Group vise une croissance annuelle modérée de cette division sur l'ensemble de l'exercice (à périmètre comparable), accompagné d'une marge brute voisine de 40% sur l'année (contre 36,2% en 2022).

S'agissant de Cabasse Audio, la division pâtit actuellement d'un ralentissement marqué des ventes dans le retail compte tenu d'un environnement économique dégradé et d'une gestion prudente des stocks par les distributeurs.

Dans ce contexte adverse, Cabasse Audio a décidé de décaler au 1er semestre 2024 le lancement des deux nouveaux produits majeurs visant à élargir la gamme Luxury Wireless Audio, initialement prévu au 4ème trimestre 2023. Le 2nd semestre sera toutefois marqué par la montée en puissance des livraisons, qui ont démarré au 3ème trimestre 2023, dans le cadre de l'accord avec une grande maison de luxe.

Au final, l'objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de la division sur l'ensemble de l'exercice 2023 ne pourra être atteint, compte tenu du ralentissement actuel des ventes dans le retail.

Cabasse réitère en revanche son objectif d'une amélioration significative son taux de marge brute au 2nd semestre, et plus largement sur l'ensemble de l'exercice 2023 (rappel : 40,0% en 2022), portée par les produits de la gamme Luxury Wireless Audio, les livraisons pour une grande maison de luxe et des coûts d'approvisionnement désormais normalisés au 2nd semestre.

Malgré un contexte économique aujourd'hui moins porteur, les deux divisions de VEOM Group bénéficient désormais de la transformation industrielle et commerciale opérée au cours des dernières années qui se matérialise par leur montée en gamme respective sur les produits à plus forte valeur ajoutée : équipements technologiques dédiés à la Smart Home pour la division Chacon & DIO, et gamme Luxury Wireless Audio pour la division Cabasse Audio.

Fort de cette montée en gamme de ses deux divisions, VEOM Group confirme viser en 2023 une progression significative de sa marge brute. L'objectif d'amélioration de la marge d'EBITDA ne pourra en revanche pas être atteint compte tenu d'un niveau d'activité insuffisant, et notamment du ralentissement actuel des ventes dans le retail pour la division Cabasse Audio.