Veolia Water Technologies renforce ses solutions digitales de gestion de l'eau avec Orange Business Services

(Boursier.com) — Veolia Water Technologies a signé un accord avec Orange Business Services pour soutenir la croissance de sa plateforme digitale et intelligente Hubgrade, et développer des services numériques innovants pour ses clients.

Avec ses solutions digitales Hubgrade, Veolia Water Technologies met à la disposition de ses clients une plateforme leur permettant de visualiser, anticiper et optimiser à distance le fonctionnement de leurs équipements et installations de traitement d'eau. Cette plateforme permet aux collectivités et aux industriels d'optimiser la performance de leurs sites tout en préservant durablement la ressource en eau.

Veolia Water Technologies et Orange Business Services ont défini ensemble plusieurs axes de co-innovation autour du développement d'une gateway IoT universelle, multi-protocoles et multi-connectivités, et de l'exploration de services autour du "Machine Learning at the Edge". Orange Business Services apporte un accompagnement sur tous les aspects clés du projet avec plus de 25 types de profils d'experts en digital, intelligence artificielle, IoT, data analytics, cloud et cybersécurité avec Orange Cyberdefense, ainsi que des solutions de collecte de données métiers du monde industriel.

"Cette collaboration avec Orange Business Services nous permet d'offrir à nos clients une fenêtre intuitive et innovante sur leurs installations. Elle nous permet surtout de multiplier les fonctionnalités du suivi, de l'analyse et de l'optimisation des performances techniques, économiques et environnementales de leurs équipements par nos experts et nos algorithmes spécifiques", commente Vincent Caillaud, CEO, Veolia Water Technologies.