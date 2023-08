Veolia vise pour l'exercice en cours une croissance organique de son Ebitda dans le haut de la fourchette annoncée de 5% à 7%

(Boursier.com) — Le groupe Veolia a présenté des résultats en nette progression au premier semestre, aidés par les hausses de prix et un plan d'économies efficace, de quoi annoncer qu'il visait désormais pour l'exercice en cours une croissance organique de son Ebitda dans le haut de la fourchette annoncée de 5% à 7%.

Veolia a enregistré à fin juin un résultat net courant part du groupe de 662 millions d'euros, en hausse de 18,7% à change constant, un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 3,2 milliards, en progression de 8,2% à périmètre et change constants et un chiffre d'affaires de 22,8 milliards (+14,2% à périmètre et change constants).

Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets a confirmé son objectif de résultat net courant part du groupe "autour de 1,3 milliard d'euros en 2023".

Estelle Brachlianoff, Directrice générale du Groupe, a commenté : "Je suis très heureuse d'annoncer une nouvelle fois d'excellents résultats pour Veolia, en forte croissance et de nouveau à un plus haut historique, alors que le contexte macroéconomique est peu favorable. Ces très bonnes performances, avec notamment +14,2% de chiffre d'affaires et +19% de résultat net, sont le reflet de notre dynamisme commercial, comme de notre excellence opérationnelle, et confirment notre faible sensibilité aux cycles économiques. Ces résultats démontrent la pertinence de notre modèle de création de valeur et de notre positionnement stratégique, reposant sur la complémentarité de nos trois métiers (l'Eau, le Déchet et l'Énergie), notre empreinte géographique mondiale diversifiée, avec 40% de nos activités en dehors d'Europe, et notre position de leader sur des marchés stratégiques. Ils traduisent également le nouveau profil du groupe et le succès du rapprochement avec Suez. En un peu moins de 18 mois, nous avons déjà généré 230 ME de synergies et sommes en avance sur notre plan. 2023 a donc parfaitement commencé pour Veolia et la deuxième partie de l'année devrait s'inscrire dans une tendance toujours favorable, ce qui me permet de confirmer nos objectifs pour l'ensemble de l'année et de viser désormais le haut de la fourchette de croissance de l'EBITDA.

Notre positionnement idéal de leader de la transformation écologique sur un marché en croissance comme l'illustrent par exemple les nombreux contrats gagnés depuis le début de l'année pour aider nos clients à faire face à la rareté de la ressource en eau, place Veolia sur une trajectoire de croissance durable."