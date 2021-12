Veolia : vif intérêt pour l'opération d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Vif succès de l'opération d'actionnariat salarié de Véolia... Réservée à plus de 150.000 salariés répartis dans 40 pays, cette opération d'augmentation de capital a atteint un taux de souscription de 40%, le plus élevé jamais atteint dans l'histoire du Groupe.

Sequoia 2021, tout comme les opérations conduites annuellement depuis 2018, est un marqueur de la volonté de Veolia d'associer ses salariés au développement de leur entreprise et à sa création de valeur, comme les autres parties prenantes du Groupe. Le montant investi, de l'ordre de 215 millions d'euros levier inclus, se solde par l'émission de 9.745.281 actions nouvelles, soit près de 1,4% du capital social.

Grâce à cette opération, les salariés du Groupe représentent à présent près de 5% du capital de la société.

Au 8 décembre 2021, cette émission porte le nombre total d'actions Veolia Environnement en circulation à 699.725.266 actions.

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne.