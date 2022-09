Veolia : va rendre ses services autonomes en énergie en France

(Boursier.com) — Dans le contexte des fortes tensions sur les marchés de l'énergie, Veolia annonce un dispositif inédit pour rendre ses services d'eau et de déchets en France autonomes en énergie avec la mise en production à horizon de 5 ans de plus de 2 térawattheures (TWh) d'énergie locale pour couvrir intégralement l'équivalent de sa consommation actuelle. Cela correspond à l'équivalent de la consommation de 430.000 foyers français. Cette énergie sera 100% locale et à 100% d'origine renouvelable.

Ce projet s'inscrit dans le prolongement d'un plan lancé par le Groupe en mars de cette année sur les installations de Veolia et de ses clients au niveau mondial, qui vise à réduire la consommation énergétique de 5% et d'accroître la production d'énergie de 5% en 2 ans, soit un impact de 10%.

"Cette démarche viendra démontrer la faisabilité et la pertinence de la généralisation des solutions de transformation écologique face aux enjeux de souveraineté énergétique et de décarbonation en France. Veolia produit déjà l'équivalent de ? de l'énergie qu'elle consomme et accentuera cette dynamique, aux côtés des collectivités, pour rendre l'ensemble de nos services autonomes en énergie en 5 ans grâce à des nouveaux projets d'énergie renouvelable et locale", déclare Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.

Ce projet vient compléter les mesures de sobriété énergétique adoptées par Veolia dès le mois de mars pour réduire sa consommation d'énergie, telles que : l'accélération du déploiement de solutions de flexibilité électrique sur les installations gérées par le Groupe, grâce à son expertise dans les services intelligents de gestion énergétique; l'optimisation de la performance des sites opérés par Veolia grâce à plus de 60 centres de pilotage digitaux Hubgrade dans le monde ; l'identification des sources d'énergie fatale qui pourraient être valorisées, partout où cela est possible; le remplacement des équipements les plus énergivores (notamment les systèmes d'aération des stations d'épuration) et la révision à la baisse des températures de consigne de chauffage.