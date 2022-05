Veolia : va céder à Saur ses activités de services mobiles de l'eau en Europe

(Boursier.com) — Veolia et Saur viennent de signer une promesse unilatérale d'achat en vertu de laquelle Saur s'est engagée à acquérir des activités de Veolia dans les services mobiles de l'eau en Europe, qui font partie des remèdes antitrust exigés par la Commission européenne.

Le montant de la vente des actifs en question s'élève à environ 190 millions d'euros.

Cette opération est soumise à la réalisation des consultations des instances représentatives du personnel de Veolia, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et à la levée des autres conditions suspensives.

"Nous sommes très satisfaits de cette avancée sur le troisième volet des cessions dans le cadre de nos engagements auprès de la Commission européenne en matière de concurrence, en ligne avec le calendrier prévu, ce qui montre l'attractivité des actifs proposés à la cession", a déclaré Claude Laruelle, Directeur général adjoint en charge des finances.

A l'issue de cette opération, Veolia restera l'un des acteurs majeurs du marché de l'eau mobile, notamment en Europe, grâce à l'intégration des actifs d'ex-Suez et à la croissance continue de ses actifs historiques au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord et du Sud.