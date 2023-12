Veolia : un traitement plus sain...

(Boursier.com) — Veolia grimpe de 0,2% à 29 euros ce lundi, alors que le broker Intesa Sanpaolo a débuté le suivi du dossier à l''achat' en visant un cours de 34,7 euros. Berenberg avait auparavant ajusté le curseur en hausse à 38 euros avec un avis lui aussi à l'achat dans la foulée du maintien de sa guidance annuelle et de la publication de résultats en nette progression au titre des 9 premiers mois de 2023 grâce aux hausses de prix et aux synergies avec Suez... Veolia a ainsi enregistré à fin septembre un résultat opérationnel courant de 2,5 milliards d'euros (+14,2% à périmètre et change constants), un Ebitda de 4,8 MdsE (+7,7% à périmètre et change constants) et un chiffre d'affaires de 33,2 MdsE (+10,7% à périmètre et change constants). Veolia a aussi fait état d'une baisse de sa dette plus rapide que prévue, avec un ratio d'endettement inférieur à 2,9 fois visé en fin d'année, contre environ 3 précédemment.

Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets a confirmé qu'il visait notamment pour l'exercice en cours une croissance organique de son Ebitda "dans le haut d'une fourchette de 5% à 7%" et un résultat net courant part du groupe "autour de 1,3 milliard d'euros".

Très confiant

Veolia se disait "très confiant" dans la réalisation de l'objectif de résultat net du groupe pour 2023, selon le directeur financier, Claude Laruelle, lors de la dernière conférence avec les analystes. La société dépassera son objectif de synergies pour 2023 lié à l'acquisition des actifs de Suez l'année dernière, a ajouté Estelle Brachlianoff, DG de l'entreprise. La dirigeante a précisé ne voir aucun changement dans les tendances au début du 4ème trimestre par rapport aux neuf premiers mois de l'année...

Jefferies ('conserver') estime que la croissance sur un an a principalement été tirée par les prix de l'énergie... Le broker a souligné également que le niveau d'endettement avait diminué, principalement lié à une amélioration de la génération de flux de trésorerie disponibles grâce à une amélioration du fonds de roulement et à une baisse des charges associées à l'accord avec Suez. Morgan Stanley ('surpondérer') avait noté pour sa part l'amélioration au niveau de l'endettement et avait ajouté que la confirmation des orientations était "positive" dans le contexte d'une récente performance boursière plus faible et d'incertitudes macroéconomiques...