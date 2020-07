Veolia : un ton plus bas

Veolia : un ton plus bas









Crédit photo © Veolia

(Boursier.com) — Veolia recule de 0,4% ce vendredi à 19,50 euros, alors que parmi les derniers avis de brokers, HSBC a ajusté son objectif de cours de 22 à 21 euros. Le groupe de services aux collectivités avait été aidé le mois dernier par une note de Morgan Stanley qui était repassée à 'surpondérer' sur la valeur en visant 26 euros. La banque US, qui avait également relevé son avis sur Suez, mettait en avant leur combinaison d'activités "relativement résistantes" et leur exposition aux tendances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Elle notait également que les deux titres se négocient avec une décote au niveau du PE 2021 "anormalement élevée" par rapport aux valeurs cycliques européennes.

Concernant plus précisément Veolia, le broker évoque de bons niveaux de croissance, la réduction des coûts et la rotation des actifs comme des points positifs sur le dossier...