Veolia : un soutien de poids

(Boursier.com) — Dans les premières positions du CAC40, Veolia s'adjuge 0,8% à 30 euros sur le marché parisien, sur un sommet d'un an. Le géant des services collectifs bénéficie d'un coup de pouce de Bank of America qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur la valeur. La banque anticipe la présentation d'objectifs de croissance " généreux " lors de la prochaine journée investisseurs prévue fin février. Elle table sur une guidance de croissance organique de 5% et sur un Ebitda plus fort soutenu par une meilleure réduction des coûts. L'objectif est remonté de 29,5 à 34 euros.