Veolia / Suez : vers un feu vert de Bruxelles

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Veolia s'adjuge 2,3% à 30,8 euros en fin de séance. Selon les sources de 'Reuters', la Commission européenne devrait autoriser le projet de rapprochement avec Suez. Les deux entreprises, qui ont finalisé leur projet de fusion en avril après des mois de conflit, ont déposé officiellement fin octobre leur demande d'autorisation auprès de l'UE pour cette opération de près de 13 milliards d'euros.

Pour répondre aux préoccupations du régulateur, les deux groupes ont notamment proposé de scinder les activités françaises de Suez dans l'eau et les déchets ainsi que certaines activités à l'international au sein d'une entité indépendante. Ce "Nouveau Suez", dont seront actionnaires les groupes Meridiam et Global Infrastructure Partners, la Caisse des dépôts française et CNP Assurance, fait désormais l'objet d'une procédure d'examen simplifiée des autorités européennes de la concurrence, ce qui signifie qu'un feu vert est très probable. Parmi les autres "remèdes" prévus pour satisfaire la CE figurent la vente d'une petite partie des activités de traitement industriel de Veolia ou encore celle des activités de Suez dans le traitement de déchets dangereux, ont précisé les sources à l'agence. Bruxelles devrait annoncer sa décision au plus tard le 14 décembre.

A noter en revanche que la CMA, l'autorité de la concurrence britannique, a estimé que la fusion entre les deux groupes français risquait de nuire à la concurrence dans l'eau et la gestion des déchets en Grande-Bretagne, et donc d'augmenter les charges financières pour les collectivités locales. Elle a donné cinq jours aux deux groupes pour lui soumettre des propositions.