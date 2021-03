Veolia / Suez : toujours pas d'avancées

Veolia / Suez : toujours pas d'avancées









Crédit photo © Scania

(Boursier.com) — La situation semble rester au point mort entre Veolia et Suez. Après les dernières annonces du groupe dirigé par Bertrand Camus, Antoine Frerot a indiqué hier, lors d'une conférence organisée par son groupe, que cette nouvelle 'offre' ne vise qu'à contrecarrer l'OPA de Veolia à hauteur de 18 euros par action, qui "est un très bon prix".

Pour le patron du numéro un des services à l'environnement, Suez veut mener des discussions "avec un pistolet" sur la tête de Veolia, après avoir créé une fondation néerlandaise qui peut entraver les recours antitrust en France. La proposition de Suez n'est tout simplement pas compatible avec le projet de Veolia de créer un leader mondial des services à l'environnement, selon Antoine Frerot.

Suez a indiqué la semaine passée qu'il soutiendrait une offre d'au moins 20 euros par action si Veolia laisse Ardian et GIP reprendre la totalité des activités françaises "Eau" et "Recyclage et Valorisation" de Suez auxquelles s'ajoutent plusieurs activités "Eau et Technologie" à l'international. Sinon, Suez permettrait à ses actionnaires d'envisager un rachat total de l'entreprise par Veolia à hauteur de 22,50 euros par action. Des hypothèses guère au goût de Veolia.