Veolia / Suez : Meridiam prêt à acquérir une large participation du nouveau Suez

(Boursier.com) — Quelques minutes après l'annonce de l'accord de principe trouvé entre Veolia et Suez, Meridiam se dit satisfait. Le fonds d'investissement est prêt à prendre une large part du futur ensemble issu de l'accord, qui comprendra notamment les activités de Suez dans l'eau municipale et le déchet solide en France. "Cet accord s'inscrit dans l'esprit qui correspond aux valeurs de Meridiam et à son projet industriel de long terme. Meridiam s'engagera alors de son côté à conserver le nouvel ensemble pendant au moins 25 ans, à des investissements industriels de 860 millions d'euros sur les 5 à 7 prochaines années, et au maintien de l'emploi, du statut et des conditions sociales des salariés".