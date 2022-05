Veolia / Suez : le régulateur britannique s'inquiète d'une perte de concurrence au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, Veolia cède 3,1% à 25 euros ce jeudi à Paris. Si Berenberg ('achat') a abaissé sa cible de 39 à 36,50 euros sur le dossier, le repli du jour semble davantage dû à une annonce de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés qui a provisoirement conclu, après une enquête de phase 2, que la fusion de Veolia et de Suez entraînerait une perte de concurrence dans la fourniture de plusieurs services de gestion des déchets et de l'eau au Royaume-Uni. "Cette perte de concurrence pourrait alors conduire à des services plus coûteux et de moindre qualité, et à son tour à des factures de taxes municipales plus élevées, car les conseils locaux et certaines entreprises auraient moins de choix lors de l'achat de services clés de gestion des déchets et de l'eau", affirme le régulateur.

La CMA attend les réponses des parties intéressées à ses conclusions provisoires d'ici le 9 juin avant de rendre son avis final d'ici le 17 juillet.