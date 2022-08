Veolia / Suez : le régulateur britannique demande la cession de 3 activités

(Boursier.com) — Veolia a eu raison de passer à la vitesse supérieure. Contraint de céder plusieurs activités issues de la reprise de Suez pour satisfaire les régulateurs européens, le géant français des services à l'environnement voit l'autorité de la concurrence britannique (Competition and Markets Authority) en remettre une couche. A la suite d'une enquête approfondie sur la fusion, la CMA explique en effet avoir identifié des "problèmes de concurrence substantiels".

Selon elle, Veolia doit vendre des "parties substantielles" de l'activité fusionnée, à savoir la division britannique des services de gestion des déchets de Suez, son activité britannique de services d'exploitation et de maintenance de l'eau industrielle et l'activité européenne de services mobiles d'eau de Veolia. "Ces activités constituent la quasi-totalité du chevauchement entre les opérations concurrentes de Veolia et de Suez au Royaume-Uni", précise l'autorité de la concurrence.

En réponse aux conclusions provisoires de l'enquête de phase 2 de la CMA, Veolia a dernièrement annoncé la cession des activités de déchets de Suez au Royaume-Uni à Macquarie pour environ 2,4 milliards d'euros. La CMA déterminera les conditions de cession ainsi que les ventes des 2 activités de services d'eau. Le régulateur "devra approuver les acquéreurs de chaque division avant la conclusion de chaque vente".