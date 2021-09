Veolia se voit confier l'exploitation, la maintenance et la gestion du réseau de chauffage urbain de Tachkent pour 30 ans

(Boursier.com) — Le 29 septembre 2021, la ville de Tachkent a confié à Veolia l'exploitation, la maintenance, et la gestion du réseau de chauffage urbain de la ville de Tachkent (Ouzbékistan) dans le cadre d'un contrat d'affermage d'une durée de 30 ans. Il s'agit du premier contrat remporté par le groupe dans le pays. Il s'inscrit dans la stratégie de Veolia, qui souhaite, en France et à l'étranger, proposer aux collectivités sa large gamme d'expertises et de solutions pour les accompagner dans leur croissance durable et leur transformation écologique.

Avec plus de 2,5 millions d'habitants, Tachkent est la plus grande ville et capitale de la République d'Ouzbékistan. Elle dispose du plus grand réseau de chaleur qui fournit à près de la moitié de la population de la ville, soit 1,2 millions d'habitants, du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Le réseau comprend 1 926 km de canalisations, dont 73% souterraines. Veolia aura en charge son exploitation pour un chiffre d'affaires de 13, 4 milliards d'euros sur les 30 ans.

Ce contrat est le premier du genre dans le pays et repose sur un partenariat public/privé.

Veolia aura en charge sur 30 ans :

- l'exploitation et la maintenance du réseau de chauffage urbain et des installations d'eau chaude sanitaire

- l'évaluation de l'état du réseau de chauffage urbain et des installations d'eau chaude sanitaire et l'identification des investissements nécessaires

- le financement du programme d'actifs d'exploitation

- la gestion de projet

Par ailleurs, un projet pilote de modernisation du système de chauffage dans deux quartiers de la capitale sera mené à bien à l'issue des deux premières années. La finalisation de ce pilote déclenchera l'exécution d'un programme de modernisation ambitieux dans toute la ville.

"Ce succès remporté à Tachkent marque un premier pas de Veolia en Ouzbékistan. La gestion des réseaux de chaleur pour les clients municipaux est l'un de nos axes de développement en Europe centrale et orientale. Je suis ravi que nous assurions aujourd'hui cette activité pour une nouvelle capitale de cette région stratégique", déclare Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia.