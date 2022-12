Veolia : Saur va acquérir Suez Industrial Water au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Saur a signé un accord d'exclusivité avec Veolia pour l'acquisition de Suez Industrial Water Ltd (SIWL), leader du marché de l'eau industrielle O&M au Royaume-Uni.

Cette transaction fait partie des engagements pris par Veolia pour répondre aux préoccupations de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) après l'acquisition de Suez par Veolia.

SIWL emploie 86 personnes au Royaume-Uni et dispose d'une base diversifiée de clients industriels de premier ordre. Au sein du groupe Saur, les clients de SIWL auront accès aux solutions avancées de traitement de l'eau et des eaux usées de la division Industrial Water Solutions du groupe Saur.

L'intégration de SIWL permettra à Saur de consolider le développement de ses activités dans le domaine de l'eau industrielle au Royaume-Uni, où elle offre une gamme complète de solutions et de services innovants, déterminants et durables pour le traitement de l'eau et des eaux usées, afin d'accompagner les clients industriels pour faire face à la transition hydrique.

L'acquisition augmente également la part des activités récurrentes au sein des activités d'eau industrielle de Saur au Royaume-Uni.

La transaction devrait être finalisée au cours du 1er trimestre 2023, après avoir reçu l'approbation de la CMA.