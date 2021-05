Veolia : SARP finalise le rachat d'OSIS

(Boursier.com) — Veolia a finalisé l'acquisition, via sa filiale SARP, de Suez RV OSIS, filiale du groupe Suez, après autorisation de l'Autorité de la concurrence. Spécialisées dans l'entretien de réseaux, d'ouvrages d'assainissement et dans les services de maintenance et nettoyage industriels, les équipes d'OSIS, leurs expertises et compétences viendront renforcer celles de SARP.

Au travers de sa filiale SARP, Veolia dispose de nombreux savoir-faire en matière d'assainissement et de maintenance industrielle sur le territoire français. Le rapprochement de SARP et d'OSIS permettra au groupe Veolia de se positionner comme un acteur de premier plan dans ce domaine et offrira, grâce à leurs complémentarités, la possibilité aux deux entités de proposer de nouveaux services à haute valeur ajoutée à leurs clients publics, tertiaires et industriels, en couvrant l'ensemble du territoire français. Fort de ses 6.700 collaborateurs, le nouvel ensemble représentera un CA d'environ 750 ME. Le feu vert de l'Autorité de la concurrence pour cette acquisition a été donné le 28 avril sous condition de cession par SARP de 8 agences d'OSIS, situées essentiellement en Ile-de-France.