Veolia retombe sur les 25 euros

(Boursier.com) — Dans un marché qui repique du nez, Veolia abandonne près de 3% de retour à 25 euros ce jeudi, alors que Berenberg a abaissé sa cible de 39 à 36,50 euros, tout en restant à l''achat' sur le dossier. Le géant mondial des prestations de services à l'environnement a réitéré sa guidance annuelle après avoir fait état d'une croissance organique de 16,7% au premier trimestre. Sur la période, le chiffre d'affaires total est ressorti à 9,94 MdsE, en croissance de 44,3% à change constant, avec un effet périmètre de 1,88 MdE principalement lié à l'intégration des activités de Suez. L'EBIT courant s'est établi à 692 ME, en progression de 18% à périmètre et change constants.

"Sans élargissement du conflit au-delà du territoire Ukrainien, ni changement significatif des conditions d'approvisionnement en énergie en Europe", le groupe continue à viser en 2022 une "solide croissance organique du chiffre d'affaires", une croissance organique de l'EBITDA entre +4% et +6% et un résultat net courant part du Groupe autour de 1,1 MdE, en hausse de plus de 20%, confirmant l'effet relutif d'environ 10% sur le Bénéfice Net Courant Par Action.

"Pour Veolia, 2022 a très bien commencé, malgré les effets de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale, exacerbés par les restrictions liées au Covid en Chine", a déclaré le directeur général de la société, Antoine Frerot.