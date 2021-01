Veolia : retombe

Veolia : retombe









Crédit photo © Veolia

(Boursier.com) — Veolia retombe de 2,7% à 22,8 euros en fin de séance alors que la bataille pour la prise de contrôle de Suez se poursuit. Le temps du dialogue pourrait enfin intervenir entre les deux groupes de services à l'environnement après la proposition d'Ardian et de GIP survenue au cours des derniers jours. Dans un entretien accordé hier à 'L'Usine Nouvelle', Diane Galbe, directrice générale adjointe de Suez a indiqué que Suez pourrait envisager d'échanger des actifs avec Veolia dans le cadre de propositions visant à mettre fin à la démarche de rachat de Veolia : "l'objectif est d'essayer de renforcer les deux groupes, pourquoi pas avec des échanges d'actifs. Mais il faut un dialogue et une solution globale ".

Les deux fonds pourraient faire partie de la solution si un accord entre Suez et Veolia est trouvé, selon la dirigeante. "ll faut que le dialogue s'ouvre et qu'il y ait une résolution rapide notamment dans cette période de crise sanitaire. Il faut une solution simple, rapide et puissante et c'est ce que nous proposons".

Chez les analystes, AlphaValue a dégradé le titre à 'vendre' tout en ajustant sa cible de 20,4 à 20,3 euros.