Veolia : résultats records et objectifs 2021 confirmés

(Boursier.com) — Veolia aborde le rachat de Suez en position idéale après la publication de résultats records sur les neuf premiers mois de l'année. Le groupe de services aux collectivités enregistre à fin septembre un EBITDA de 3,140 milliards d'euros, en croissance de 26,4% à change constant et de 10,2% par rapport à 2019, pour un chiffre d'affaires de 20,357 MdsE, en hausse de 8,8% en courant et de 9,4% à change constant. À change constant, après un T1 en croissance de 4% et un T2 en hausse de 19,7%, le T2 2020 ayant été le trimestre le plus pénalisé par la crise sanitaire (-11%), le T3 a crû de 5,9%, comparé à un niveau d'activité quasi-stable un an plus tôt.

Le résultat net courant part du Groupe ressort à 667 ME contre 126 ME en 2020 et 468 ME en 2019. Le Free Cash-Flow est en très forte amélioration et s'établit à 705 ME contre -377 ME au 30 septembre 2020 et -167 ME au 30 septembre 2019.

Les très bonnes performances réalisées au cours des neuf premiers mois de l'exercice nous permettent de confirmer pleinement les perspectives du Groupe pour l'ensemble de l'année : un chiffre d'affaires supérieur à 2019 ; des économies de coûts supérieures à 350 ME (250 ME au titre du plan d'efficacité récurrent et 100 ME d'économies complémentaires non récurrentes au titre du plan Recover & Adapt) ; un EBITDA supérieur à 4,1 MdsE, soit une croissance supérieure à 12% comparé à 2020 ; un endettement financier net ramené en-dessous de 10 MdsE à fin 2021 et un leverage ratio inférieur à 3x ; et un objectif du retour à la politique de distribution pré-crise au titre de 2021.

Quant au rapprochement avec Suez, les étapes se déroulent comme prévu et dans le calendrier annoncé précédemment.