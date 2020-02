Veolia : résultats et nouveau plan d'action

Veolia : résultats et nouveau plan d'action









Crédit photo © Veolia

(Boursier.com) — Veolia annonce un Chiffre d'affaires de 27.189 ME, contre 25.951 ME en 2018 retraité, en croissance de 4,8% en courant, de 4,3% à change constant et de 3,2% à périmètre et change constants. La variation des changes a contribué à hauteur de +0,5% à l'évolution du chiffre d'affaires de l'exercice (+122 ME).

L'exercice 2019 s'est inscrit dans la continuité des exercices précédents en termes de croissance. La bonne progression de l'activité est le résultat d'une conquête commerciale toujours dynamique, de bons volumes dans les 3 activités du Groupe, Eau, Déchet et Energie et d'un effet prix de 332 ME, en amélioration, soit +1,3% (contre +1,0% en 2018).

L'EBITDA ressort à 4.022 ME, soit une croissance de 4,7% en courant et de 4,5% à change constant.

Les effets change et périmètre ont été très marginalement négatifs (-5 ME) et se sont quasiment compensés sur l'exercice (+7 ME d'effet change et -12 ME d'effet périmètre).

L'EBIT Courant est de 1.730 ME, en croissance soutenue de 5,3% en courant et de 5,0% à change constant. L'effet change est de +5 ME.

Le Résultat Net courant part du groupe grimpe de 13,1% et de +13,5% à change constant, à 760 ME. Corrigé des plus-values de cessions nettes, le résultat net courant part du groupe est en hausse de 8,8% à change constant.

Le coût de l'endettement financier net ressort à -441 ME.

Le taux d'impôt s'établit à 23%, contre 22% en 2018 retraité.

La part des minoritaires est en baisse à -147 ME, contre -162 ME en 2018 retraité.

Le résultat net part du Groupe est en forte croissance de 41,8% à 625 ME, contre 441 ME en 2018 retraité et de 36,8% à change constant.

Le Free cash-flow net est en forte croissance, à 868 ME contre 536 ME en 2018, grâce à des investissements nets quasi-stables et à une très bonne gestion du BFR (en baisse de 209 ME).

L'Endettement financier net est en forte baisse, à 10.680 ME, après prise en compte de 1.731 ME liés à l'application de la norme IFRS 16. La dette nette bénéficie de la cession de TNAI pour 1 250 M$, réalisée fin 2019. Le levier diminue et ressort à 2.66x au 31/12/2019.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 22 avril 2020 le versement d'un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2019, payable en numéraire. La date de détachement du dividende est fixée au 12 mai 2020. Les dividendes 2019 seront versés à partir du 14 mai 2020.

Nouveau programme stratégique du Groupe : plan IMPACT 2023

L'exercice 2019 était la dernière année du plan stratégique en cours. Le Groupe présente ce jour à partir de 9h30, les détails d'IMPACT 2023, son nouveau programme stratégique pour la période 2020 à 2023, construit dans le cadre de sa 'Raison d'Etre' publiée l'an dernier.

En résumé :

Le nouveau programme stratégique de Veolia est lancé dans un contexte particulier : jamais la priorité environnementale n'a été aussi forte...

Il affiche une ambition élevée : faire de Veolia l'entreprise de référence pour la transformation écologique.

Il fixe une priorité : la recherche pour chacune de nos activités de l'impact maximum, que cet impact soit environnemental, sociétal ou financier.

Il emporte une conséquence : des priorités et des choix particulièrement marqués parmi les activités du Groupe, avec une rotation de 20% des capitaux employés et avec une forte accélération des activités les plus impactantes au bénéfice de la planète.

Il invente l'avenir : des moyens humains et financiers accrus pour réinventer et renforcer les métiers traditionnels et pour créer les solutions qui manquent encore pour les nouveaux enjeux environnementaux du monde d'aujourd'hui et de demain.

Il repose sur une grande rigueur d'exécution : un plan d'économies de coûts de 250 MEUR chaque année, et un endettement financier net ne dépassant jamais le niveau de 3 fois l'EBITDA tout au long du plan.

Il prouve ses engagements : un ensemble de performances chiffrées au profit de chacune des parties prenantes du Groupe sera défini, sur la base desquelles seront rémunérés les cadres supérieurs de Veolia.

Perspectives 2020

Chiffre d'affaires : croissance organique solide

Réduction de coûts : au moins 250 ME

EBITDA : environ 4,1 MdE

Dividende en croissance sur la trajectoire du plan 2020-2023

Objectifs financiers 2023

Poursuite de la croissance solide du chiffre d'affaires

Economies de coûts d'1 MdE sur la période 2020-2023

EBITDA compris entre 4,7 MdsE et 4,9 MdsE

Résultat net courant part du groupe d'environ 1 MdE en 2023

Leverage ratio inférieur à 3x durant le plan

Dividende: 1,30 euro par action en 2023

Antoine Frérot, Président Directeur Général du Groupe a déclaré : "L'exercice 2019 est de nouveau une année de croissance solide à la fois de l'activité et des résultats. Nos objectifs ont été dépassés. La hausse du chiffre d'affaires de 4,3% démontre la pertinence de nos choix vers les segments les plus porteurs de nos métiers. Cette croissance de l'activité se traduit également par une bonne progression de nos résultats, renforcée par le maintien d'une forte discipline en termes de réductions de coûts qui, une nouvelle fois, a dépassé notre objectif de début d'année. Veolia a par ailleurs dégagé un free cash-flow très important, à 868 ME, qui permet d'avoir un bilan particulièrement solide et d'être idéalement positionné pour aborder les années à venir avec sérénité et avec les moyens financiers de nos ambitions. Le succès de notre stratégie se confirme ainsi année après année. Veolia, entreprise de référence pour la transformation écologique, bénéficie pleinement de la hausse de la demande des industriels et des collectivités pour des services à valeur ajoutée qui contribuent à un avenir meilleur et plus durable pour tous. L'année 2020 marque le début d'un nouveau programme stratégique de quatre ans, le plan IMPACT 2023, qui va nous permettre d'accroître encore notre leadership au service de notre ambition : ressourcer le monde. Cet objectif se traduira par le renforcement des choix d'investissement et une rotation de 20% des capitaux employés. La discipline appliquée depuis huit ans en termes de réduction de coûts sera maintenue. Sur la période 2020-2023, 1 MdE d'économies seront ainsi réalisées afin de conforter notre compétitivité et de financer ce plan de développement ambitieux. A horizon 2023, l'objectif est d'atteindre un EBITDA compris entre 4,7 MdsE et 4,9 MdsE et un résultat net courant part du groupe d'1 MdE."

