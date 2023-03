Veolia recule malgré un exercice record

(Boursier.com) — Dans un marché en repli en début de journée, Veolia cède 1,7% à 27,4 euros malgré l'annonce de résultats annuels records et d'un dividende de 1,12 euro par action. Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets, qui a finalisé début 2022 le rachat de la majeure partie des activités de Suez, a enregistré l'an dernier un Ebitda de 6,2 milliards d'euros (+7,2% à périmètre et change constants) pour un chiffre d'affaires de 42,9 MdsE (+14,1% à périmètre et change constants). Le résultat net publié part du groupe ressort à 716 ME contre 404 ME un an plus tôt et le free cash-flow net s'élève à 1,032 MdE. Des résultats globalement supérieurs aux attentes des analystes.

Veolia vise cette année une solide croissance organique et une progression organique de son Ebitda de 5% à 7%. Le résultat net courant part du Groupe est espéré autour de 1,3 MdE.

"Les résultats obtenus en 2022 constituent un record sur tous nos indicateurs. Notre chiffre d'affaires a crû de 14%, porté par une bonne dynamique de volumes, mais également grâce à nos modèles d'indexation tarifaire auprès de nos clients municipaux, et notre discipline en termes de prix de nos services chez nos clients industriels. Ces deux éléments démontrent à la fois notre faible sensibilité au cycle économique et notre capacité à répercuter les hausses de nos coûts dans nos prix. La croissance de notre EBITDA de +7,2%, de notre EBIT courant de 16,3%, et de notre résultat net courant de 29,7%, ont dépassé tous nos objectifs, en particulier grâce à une mise en oeuvre très efficace des synergies nées du rapprochement avec Suez. Nous démarrons l'exercice 2023 dans de très bonnes conditions, parfaitement lancés pour une nouvelle année de forte croissance", a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale du Groupe.

Citi ('neutre') considère les résultats comme "en grande partie, un non-événement". La banque explique que l'amélioration récente des perspectives macroéconomiques a été le principal moteur de la réévaluation du titre. Elle ne pense pas que les bénéfices de la société soient susceptibles d'augmenter compte tenu de ce qui ressemble toujours à des perspectives économiques en demi-teinte, malgré l'amélioration du sentiment. Les cessions anti-trust d'actifs de Suez devraient également limiter le volume de synergies de coûts que Veolia peut fournir au-dessus des 0,5 milliard d'euros annoncés. Morgan Stanley ('surpondérer') affirme pour sa part que le léger dépassement des attentes au niveau du bénéfice net 2022 a été principalement tiré par les plus-values, tout en notant que les objectifs 2023 et 2024 sont conformes aux attentes.