Veolia : question de temps

Veolia : question de temps









Crédit photo © Veolia

(Boursier.com) — Malgré la dernière proposition de Veolia pour tenter de convaincre Suez d'accepter son offre de rachat, le groupe de Bertrand Camus continue de refuser les avances de son homologue. "À défaut de réelle volonté de négociation et de propositions sérieuses, le groupe poursuit son projet industriel SUEZ 2030. Ce plan démontre chaque jour sa solidité au bénéfice de ses clients, en permettant de bâtir un environnement plus durable grâce à des solutions concrètes et innovantes, et au bénéfice de ses actionnaires en permettant une création de valeur accrue", estimait Suez. En attendant que le dossier se décante, Jefferies a ajusté sa cible sur Veolia avec un cours cible remonté de 20 à 24 euros et un avis à 'conserver'. Le titre évolue juste au-dessus des 22 euros en bourse de Paris.