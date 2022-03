Veolia : propose un dividende de 1 euro, en hausse de 43%

(Boursier.com) — Veolia dit entamer l'année dans de "très bonnes conditions" grâce à un portefeuille de contrats largement protégé contre l'inflation et aux synergies attendues du rapprochement avec Suez. Le CA a grimpé sur l'exercice écoulé à 28,508 MdsE (+9,6%) avec une forte croissance de l'EBITDA, À 4,234 MdsE, +16%, supérieure à l'objectif relevé en cours d'année. 382 ME d'économies ont été réalisées, au delà de l'objectif annuel de 350 ME. L'EBIT courant ressort en forte hausse lui aussi de 42%, A 1.766 ME. Le RN courant pdg monte à 896 ME, +133%, avec un free cash flow net record de 1.341 MdE.

Le groupe propose un dividende de 1 euro, SOIT UNE HAUSSE DE 43%.

Le groupe s'attend à ce que son bénéfice net courant augmente de plus de 20% cette année, une fois que la société de gestion de l'eau et des déchets aura finalisé le rachat de son principal rival Suez. Le groupe, qui a obtenu en décembre l'approbation des autorités européennes de la concurrence pour cette opération de 13 Milliards d'euros, prévoit de porter son bénéfice net courant 2022 à environ 1,1 Milliard d'euros, contre 896 millions l'an dernier.

Il table sur une augmentation de près de 10 Milliards d'euros de son chiffre d'affaires, qui a atteint 28,51 Milliards 2021.

Le groupe attend toujours l'approbation du régulateur financier britannique, qu'il espère recevoir cette année. Il a clôturé son offre publique d'achat sur les actions de Suez à la fin du mois de janvier.

OBJECTIFS 2022 :

-SOLIDE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

-CROISSANCE ORGANIQUE DE L'EBITDA ENTRE +4% ET +6%

-RÉSULTAT NET COURANT PART DU GROUPE AUTOUR DE 1.1 MDE, SOIT UNE CROISSANCE DE PLUS DE 20%, CONFIRMANT UN EFFET RELUTIF D'ENVIRON 10% SUR LE BNPA

-MAINTIEN D'UN RATIO DETTE NETTE / EBITDA AUTOUR DE 3X.