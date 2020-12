Veolia propose "des documents privilégiés" aux instances du personnel de Suez

Veolia propose "des documents privilégiés" aux instances du personnel de Suez









Crédit photo © Veolia

(Boursier.com) — Dans le cadre de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel de Suez actuellement en cours, Veolia met à disposition des experts de ces instances une base documentaire élargie "qui dépasse largement les obligations légales", indique Veolia. Les experts choisis et désignés par les instances représentatives du personnel de Suez ont ainsi un accès individuel, privilégié et sécurisé à des informations "qui revêtent en temps normal un caractère confidentiel lié au secret des affaires". La démarche de Veolia "dépasse les obligations légales d'informations dues aux instances représentatives d'une entreprise tierce, et ce d'autant que Veolia a déjà transmis à Suez depuis la mi-octobre l'ensemble des informations permettant aux instances représentatives du personnel de Suez d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de rendre un avis. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du Groupe d'être parfaitement transparent sur son projet de rapprochement avec Suez, dans le prolongement de toutes les annonces et de tous les engagements qu'il a rendus publics dès le 30 août 2020", ajoute le groupe.

Cet accès privilégié, qui doit garantir la confidentialité des informations fournies par Veolia, est "une preuve supplémentaire de l'engagement du Groupe à permettre la poursuite de la consultation des comités du groupe Suez dans les meilleurs délais". Les experts choisis et désignés par les instances représentatives du personnel de Suez leur permettront de rendre "un avis pleinement éclairé sur le projet".

Les documents disponibles dans cette base documentaire sont notamment la présentation du projet et ses ambitions (78 pages), les engagements écrits de Veolia et Meridiam sur l'emploi et sa préservation, l'offre remise à Engie le 30 août dernier, le contrat de coopération entre Veolia et Meridiam conclu le 30 août, les engagements et ambitions de Meridiam pour Suez Eau France, le contrat d'acquisition des 29,9% de Suez détenus par Engie ou encore les analyses des activités soumises à une revue des autorités compétentes en matière de concurrence. Enfin, figurent également dans cette base les documents remis aux instances représentatives du personnel de Veolia ou à leurs experts, y compris les rapports de ces experts, documents par ailleurs déjà envoyés au groupe Suez début octobre 2020.