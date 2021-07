Veolia progresse après l'ajustement en hausse de ses prévisions

(Boursier.com) — Veolia grimpe de 1,7% à 27,60 euros ce jeudi, alors que le groupe a relevé sa prévision d'Ebitda pour l'exercice en cours à plus de 4,1 Milliards d'euros, soit une croissance de plus de 12% sur un an, contre un Ebitda supérieur à 4 milliards d'euros (+10%) auparavant.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires semestriel est ressorti à 13,65 MdsE, en hausse sur un an de 9,9% en données publiées. L'EBE s'est inscrit à 2,08 Milliard d'euros et la marge d'Ebitda est de 15,3%. Le groupe a dégagé un résultat net courant part du groupe de 516 Millions d'euros au titre du premier semestre.

Veolia vise désormais des revenus supérieurs aux 27,19 MdsE, à taux de change constants, atteints en 2019 et des économies de coûts de 350 ME. Le groupe compte par ailleurs réduire son endettement à moins de 12 Milliards d'euros à la fin de l'année et entend renouer avec sa politique de distribution de "pré-crise"...