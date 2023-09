Veolia : programme de protection sociale inédit pour ses 213.000 salariés

(Boursier.com) — Veolia déploie un programme de protection sociale inédit. Garantir un socle commun de protection sociale à ses 213.000 salariés, même dans les géographies où rien n'est prévu par la loi, c'est l'engagement du nouveau programme "Veolia Cares". Inédit par sa portée et son ampleur, il offre à chacun l'accès à un congé parentalité, à une couverture santé et décès, à un accompagnement des aidants ou encore la possibilité de consacrer une journée par an à une oeuvre caritative ou tournée vers la protection de l'environnement, explique le géant de services à l'environnement.

Champion mondial de la transformation écologique et entreprise ESG de référence, Veolia pilote son activité à travers la "performance plurielle", qui met au même niveau d'importance les enjeux économiques, environnementaux, commerciaux, sociaux et sociétaux. "Veolia Cares" est pleinement aligné avec l'engagement social du Groupe, qui vise à assurer le bien-être professionnel et personnel de ses salariés. "Veolia Cares" concerne tous les collaborateurs du Groupe ayant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ceux qui sont au plus près du terrain au quotidien comme ceux qui travaillent dans les bureaux.

Déployé à une échelle sans précédent dans une entreprise à forte proportion de main-d'oeuvre, ce programme pionnier s'attaque aux disparités géographiques en matière de protection sociale des métiers de terrain, dont font partie ceux de l'environnement, pour garantir à chaque salarié un socle de protection sociale commun.

"Veolia Cares" complète d'autres réalisations du Groupe en matière de performance sociale, comme le taux d'engagement de ses collaborateurs qui s'élève à 89%, ainsi que la politique d'actionnariat en faveur des salariés, devenus premiers actionnaires de Veolia en janvier 2023.