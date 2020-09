Veolia : opération d'actionnariat ouverte à plus de 140.000 collaborateurs

Veolia : opération d'actionnariat ouverte à plus de 140.000 collaborateurs









Crédit photo © Veolia

(Boursier.com) — Veolia Environnement lance une nouvelle opération d'actionnariat destinée aux salariés du groupe. Cette opération, proposée à environ 140.000 employés, vise à les associer au développement et à la performance de Veolia. Le règlement-livraison des actions nouvelles à émettre devrait intervenir le 17 décembre 2020.

Ce plan d'actionnariat s'inscrit dans la politique de développement de l'actionnariat salarié du groupe. Veolia souhaite, avec cette opération, "associer toujours plus étroitement ses salariés, tant en France qu'à l'étranger, au développement du Groupe, en leur offrant la possibilité de souscrire directement ou indirectement des actions Veolia Environnement".

L'offre est proposée dans le cadre du plan d'épargne groupe et plan d'épargne groupe international de Veolia Environnement conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sur la base de l'autorisation des actionnaires accordée par la 21ème résolution de l'assemblée générale mixte du 22 avril 2020. Ses principales caractéristiques ont été arrêtées par la décision du conseil d'administration du 5 mai 2020. L'offre porte sur un nombre maximum de 56.726.653 euros - environ 2% du capital.

Les dates de la période de souscription/révocation et le prix de souscription seront arrêtés par une décision du Président-directeur général agissant sur délégation du conseil d'administration, prévue le 5 novembre 2020. Le prix de souscription sera égal à la moyenne des cours de clôture de l'action Veolia Environnement sur Euronext Paris durant les vingt jours de bourse précédant la décision du Président-directeur général susvisée, diminué d'une décote de 20% et arrondi au centime d'euro supérieur. Les actions nouvelles porteront jouissance courante.

Selon le calendrier indicatif, la période de réservation va du 7 au 25 septembre 2020 (inclus), alors que la fixation du prix de souscription interviendra le 5 novembre 2020. La période de souscription/révocation va du 6 au 10 novembre 2020 (inclus).

L'offre s'adresse aux salariés du groupe, ayant une ancienneté d'au moins trois mois à la date de clôture de la période de révocation, situés dans les pays et régions suivants : Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Corée du Sud, Émirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Maroc, Mexique, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie et Suède. Au Royaume-Uni, les salariés ont également la possibilité d'investir en actions Veolia Environnement dans le cadre du dispositif Share Incentive Plan.

Les anciens salariés retraités et préretraités qui ont conservés des avoirs au sein du PEG depuis leur départ du groupe sont éligibles à l'opération, sans le bénéfice de l'abondement.

Les bénéficiaires ont la possibilité de souscrire des actions Veolia Environnement à travers deux offres distinctes, une offre sécurisée avec effet de levier et une offre classique. Dans l'offre sécurisée avec effet de levier, le souscripteur bénéficie d'un abondement brut de 100% de son apport personnel dans la limite de 300 euros, d'une garantie de son investissement total, abondement compris, et d'un multiple de l'éventuelle hausse du cours de l'action Veolia. Dans le cadre de l'offre classique, le souscripteur investit en actions Veolia en bénéficiant d'une décote de 20% sur le prix. L'investissement effectué sur l'offre classique présente un risque de perte en capital dans la mesure où il suivra l'évolution du cours à la hausse comme à la baisse.