Veolia : mise au point du groupe

(Boursier.com) — Veolia annonce ce jour prendre acte de la décision de la Cour d'appel de Paris. Suez a affirmé à la Cour que "la procédure d'information-consultation des CSE a débuté" les 3, 4 et 5 novembre 2020. Le groupe Veolia prend donc acte "qu'au plus tard le 5 février 2021, il recouvrera l'ensemble de ses droits". "Il est de la seule compétence de la direction de Suez d'organiser l'information consultation de ses instances représentatives du personnel. Veolia a fourni à la direction de Suez, depuis plus d'un mois maintenant, l'ensemble des informations et documents nécessaires à cette information consultation", ajoute Veolia, qui rappelle qu'elle s'est, dès le 30 août, mise à la disposition des dirigeants de Suez et de ses instances représentatives du personnel afin d'exposer son projet. Veolia dit enfin rester disponible pour présenter son projet aux représentants des salariés.