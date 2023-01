Veolia : marque une pause

(Boursier.com) — Veolia redonne 1% à 27 euros sur le marché ce vendredi, alors que la Deutsche Bank a ajusté la mire sur le dossier de 22 à 24 euros avec un avis à 'conserver'. Le géant de services aux collectivités et à l'environnement avait auparavant surfé sur sa dernière publication trimestrielle et de nombreux avis d'analystes très encourageants comme celui de HSBC qui avait ajusté le curseur de 38 à 39 euros tout en réitérant son avis 'achat'. Kepler Cheuvreux et Oddo BHF avaient aussi confirmé leur conseil 'achat', tandis que le groupe a réitéré ses objectifs pour 2022, tout en précisant "viser le haut de sa fourchette de prévisions pour la croissance de Ebitda", en faisant part de sa confiance pour 2023...