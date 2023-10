Veolia : limpide ?

(Boursier.com) — Veolia reprend 0,5% ce mardi à 26,25 euros, alors que la Deutsche Bank a ramené son objectif de cours de 33 à 31 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier. Morgan Stanley 'surpondère' toujours le titre mais avec un objectif ajusté de 34 à 33 euros, tandis qu'Oddo BHF avait auparavant confirmé son avis 'surperformer' sur la valeur à la suite d'un roadshow aux États-Unis (Boston et New-York)... La tonalité du message demeure centrée sur la confiance dans la capacité du groupe à atteindre ses objectifs 2023 et à passer le cap d'un éventuel ralentissement économique, compte tenu de son profil commercial plus axé vers les services et les prix que sur les seuls volumes.

Sans surprise, Veolia a confirmé sa trajectoire 2023 et sa capacité à croître à moyen terme avec un rythme en ligne avec les estimations actuelles du broker, porté par ses marchés et des fondamentaux qui bénéficient de l'intensité de la demande de services environnementaux (méga-trends). Le groupe publiera son T3 le jeudi 9 novembre...