Veolia : le résultat net part du groupe 2022 ressort à 716 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Veolia réalisé au cours de l'exercice 2022 s'établit à 42 885 millions d'euros, en croissance de 49,4 % à change constant par rapport au chiffre d'affaires de 2021 publié.

Cette très forte croissance résulte de l'acquisition de Suez, dont la contribution au chiffre d'affaires cumulé ressort à 9 722 MEUR et d'une croissance organique de 4 565 millions d'euros (+16%). Sur la base du chiffre d'affaires combiné de Veolia et des actifs de Suez, la croissance s'est établie à +14,1%, à périmètre et change constants.

Veolia enregistre aussi une forte croissance de l'EBITDA, à 6 196 MEUR contre 5 823 MEUR au 31 décembre 2021 combiné, soit une croissance de +7,2 % à périmètre et change constants. Et une forte croissance de +16,3 % de l'EBIT courant à 3 062 MEUR, à périmètre et change constants. Le résultat net courant part du groupe a atteint 1 162 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre 896 millions d'euros au 31 décembre 2021 publié (+29,7% et +27,7% à change constant).

Le résultat net publié part du groupe ressort à 716 millions contre 404 millions d'euros au 31 décembre 2021 publié (+77 %).

Le conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale du 27 avril le versement d'un dividende de 1,12 EUR par action au titre de l'exercice 2022, payable en numéraire.

Les perspectives 2023 font état d'une solide croissance organique du chiffre d'affaires économies de coûts supérieures à 350 MEUR auxquelles s'ajoutent de nouvelles synergies attendues pour un montant cumulé supérieur à 280 millions fin 2023, en ligne avec l'objectif de 500 MEUR cumulés. Et d'une croissance organique de l'EBITDA de +5 % à +7 %. Le résultat net courant part du Groupe est espéré autour de 1,3 MdEUR. Veolia confirme aussi la relution du Bénéfice Net Courant Par Action d'environ 40 % en 2024 Leverage ratio attendu autour de 3x.