Veolia : lancement d'une opération d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Veolia Environnement annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat des salariés du groupe. Cette opération, proposée à environ 147.000 salariés, vise à les associer au développement et à la performance de Veolia. Le règlement-livraison des actions nouvelles à émettre devrait intervenir le 8 décembre 2021. Ce plan d'actionnariat s'inscrit dans la politique de développement de l'actionnariat salarié du groupe. Veolia souhaite, avec cette opération, associer toujours plus étroitement ses salariés, tant en France qu'à l'étranger, au développement du groupe, en leur offrant la possibilité de souscrire directement ou indirectement des actions Veolia Environnement.

L'offre est proposée dans le cadre du plan d'épargne groupe et plan d'épargne groupe international de Veolia Environnement. Ses principales caractéristiques ont été arrêtées par la décision du conseil d'administration du 4 mai 2021. L'offre porte sur un nombre maximum de 11.572.227 actions (soit environ 2 % du capital). Les dates de la période de souscription/révocation et le prix de souscription seront arrêtés par une décision du Président-directeur général agissant sur délégation du conseil d'administration, prévue le 4 novembre 2021. Le prix de souscription sera égal à la moyenne des cours de clôture de l'action Veolia Environnement sur Euronext Paris durant les 20 jours de bourse précédant la décision du PDG susvisée, diminué d'une décote de 20% et arrondi au centime d'euro supérieur. Les actions nouvelles porteront jouissance courante.

Le calendrier indicatif fait mention d'une période de réservation allant du 6 au 24 septembre 2021 (inclus), d'une fixation du prix de souscription le 4 novembre 2021 et d'une période de souscription/révocation allant du 5 au 9 novembre 2021 (inclus). Le réglement-livraison de l'offre interviendrait le 8 décembre 2021.