Veolia lance une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros

(Boursier.com) — Veolia lance son augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros (prime d'émission incluse) destinée à financer, en partie, le rachat de Suez. L'opération sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et donnera lieu à l'émission de 110.396.796 actions nouvelles au prix de souscription de 22,70 euros par action (soit 5,00 euros de nominal et 17,70 euros de prime d'émission), à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un montant brut, prime d'émission incluse de 2.506.007.269,20 euros.

Les porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 16 septembre 2021 se verront attribuer des DPS qui seront détachés le 17 septembre 2021. Les actions existantes seront ainsi négociées ex-droit à compter du 17 septembre 2021.

Chaque porteur d'actions recevra un DPS par action détenue. 21 DPS permettront la souscription à titre irréductible de 4 actions nouvelles, au prix de souscription de 22,70 euros par action nouvelle. Les souscriptions à titre réductible seront admises. Les actions nouvelles éventuellement non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de DPS ayant passé des ordres à titre réductible, et réparties entre eux sous réserve de réduction en cas de sursouscription.

Sur la base du cours de clôture de l'action Veolia sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 14 septembre, soit 29,06 euros, la valeur théorique d'un DPS est de 1,02 euro (étant rappelé que sa valeur pourra évoluer durant la période de négociation des DPS, notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action Veolia) ; et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 28,04 euros.

Le prix de souscription des actions nouvelles de 22,70 euros par action (dont 5,00 euros de nominal et 17,70 euros de prime d'émission) fait ressortir une décote de 19,1% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 21,9% par rapport au cours de clôture du 14 septembre. L'offre sera ouverte au public en France uniquement.

Les DPS seront négociables sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0014005GA0 du 17 septembre au 29 septembre inclus. La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 21 septembre au 1eroctobre inclus. Les DPS non exercés avant la fin de la période de souscription, soit avant la clôture de la séance de bourse du 1eroctobre seront caducs de plein droit. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 8 octobre.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par Veolia ; elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de Veolia et seront négociées sur la même ligne de cotation (code ISIN FR0000124141).

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), qui détient directement 4,50% du capital de Veolia, a annoncé soutenir l'Augmentation de capital et qu'elle y participera à hauteur de ses droits. A titre indicatif, un actionnaire détenant 1,0% du capital social de Veolia au 14 septembre 2021, et ne participant pas à l'Augmentation de Capital, en détiendrait 0,84% après sa réalisation.

Pour rappel, Veolia, qui détient actuellement 29,9% du capital de Suez, a lancé une offre publique d'achat sur le solde du capital de Suez le 29 juillet dernier. Le rapprochement permettra à Veolia d'acquérir les actifs stratégiques nécessaires à son projet de construction du champion mondial de la transformation écologique, bénéficiant d'une taille accrue et d'une meilleure rentabilité avec un chiffre d'affaires d'environ 37 milliards d'euros et un EBITDA d'environ 6 milliards d'euros sur une base pro forma.

Avec des synergies estimées par Veolia à 500 millions d'euros par an, dont environ 20% dès la première année et plus de 60% la deuxième année, le rapprochement sera fortement créateur de valeur pour les actionnaires du Groupe, avec une accrétion du bénéfice net par action d'environ 10% en 2022 et d'environ 40% en 2024. Le financement de l'opération permettra de maintenir un levier financier inférieur ou égal à 3.0x, conformément aux objectifs du Groupe, et de préserver les notations actuelles.

La réalisation du rapprochement est attendue pour la fin d'année 2021, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de réalisation usuelles.