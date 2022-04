(Boursier.com) — Veolia lance "le plus grand projet au monde de bioraffinerie produisant du bio-méthanol neutre en CO2", à partir d'une usine de production de pâte à papier, située en Finlande. "Le projet permet de révéler le potentiel de cette source alternative de matière première pour la fabrication de biocarburants, presque entièrement inexplorée à ce jour", se félicite Veolia.

Développée en étroite collaboration avec Metsä Fibre, la plus grosse association coopérative forestière en Europe, la raffinerie s'appuiera sur un concept innovant de Veolia pour produire à échelle industrielle, du bio-méthanol commercial issu de bioproduits, en intégrant en toute sécurité dans le processus de production de pâte à papier un procédé de raffinage du méthanol sulfaté brut.

La raffinerie, détenue et exploitée par Veolia, sera adjacente et partiellement intégrée à l'usine Äänekoski de Metsä Fibre en Finlande. Avec une capacité de production annuelle de 12.000 tonnes et une mise en service prévue en 2024, l'usine permettra une réduction des émissions de CO2 allant jusqu'à 30.000 tonnes annuelles. L'investissement de 50 millions d'euros est subventionné par le ministère finlandais de l'économie et de l'emploi.