Veolia : gros contrat signé en Australie

(Boursier.com) — Veolia , champion mondial de la transformation écologique, a remporté un contrat pour la gestion intégrée des déchets de Gold Coast, deuxième plus grande collectivité territoriale et sixième ville d'Australie. D'une durée initiale de 7 ans, le contrat prévoit des options d'extension à 18 ans, ce qui représenterait près de 500 millions d'euros pour la durée totale du contrat.

Une première pour le pays, ce nouveau contrat combine la gestion des installations, de récupération et de collecte, et permettra d'optimiser la mise en place des infrastructures actuelles sur l'ensemble de la chaîne de valeur de traitement des déchets. Cela permettra à la région de faire avancer ses objectifs de récupération des ressources et de décarbonation à grande échelle, créant ainsi des leviers supplémentaires pour contribuer à la lutte contre le changement climatique de l'Australie.

Aux termes du contrat, Veolia opérera cinq des principales installations de récupération de Gold Coast, dont trois déchetteries et centres de recyclage, ainsi que deux centres de stockage de déchets non dangereux. L'objectif est d'accroître significativement le taux de récupération actuel, en commençant par une première augmentation de 5% d'ici 2025, soit 330.000 tonnes de déchets ménagers et organiques supplémentaires. Veolia permettra ainsi à la ville d'éviter plus de 77.000 tonnes d'émissions de carbone, soit l'équivalent du retrait de plus de 47.500 véhicules thermiques de sa voirie.

La gestion des déchets est l'un des axes prioritaires de la transformation écologique de l'Australie, où une grande part des déchets est actuellement enfouie, ne faisant pas encore l'objet de récupération. Ce contrat concorde donc avec les ambitions du pays, qui vise d'atteindre 80% de taux de récupération et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 43% à horizon 2030.

La ville de Gold Coast est une destination touristique prisée, qui accueille plus de dix millions de visiteurs chaque année. Alors qu'elle se prépare désormais à accueillir une partie des Jeux olympiques de 2032, la ville tient à prendre de nouvelles mesures pour attester de son engagement en matière de climat et de réduction des émissions de carbone au niveau international. Veolia, qui opère déjà les activités de dessalement de la ville, avec 125 millions de litres d'eau traités par jour, jouit désormais d'une position stratégique pour accompagner cette ambition.

L'équipe locale de Veolia, qui compte 6.000 experts et couvre ses trois métiers (gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie), pourra désormais s'appuyer sur cent collaborateurs supplémentaires à Gold Coast. Cela permettra à Veolia de mettre en oeuvre le meilleur de son savoir-faire localement en accompagnant un client municipal sur la voie de la neutralité carbone.

Richard Kirkman, directeur de la zone déléguée Australie?/?Nouvelle-Zélande, a déclaré : "Ce contrat témoigne de l'engagement stratégique de nos clients australiens, qui ont choisi de faire appel à un partenaire de confiance qui fournit des solutions pour répondre à leurs besoins de transformation écologique, tout en apportant une gouvernance et une responsabilité hors pair. Avec la hausse des préoccupations environnementales et la volonté d'aller vers un avenir plus durable, Veolia jouera un rôle de premier plan pour accompagner l'Australie, et plus spécifiquement la ville de Gold Coast dans l'amélioration de sa performance environnementale, tout en réduisant son empreinte carbone. Cet accord n'est qu'une première étape vers la transformation écologique, et pose le cadre de nouvelles opportunités."