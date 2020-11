Veolia grimpe après deux décisions de justice importantes dans le feuilleton Suez

Crédit photo © Veolia

(Boursier.com) — Veolia pointe en tête du CAC40 en cette fin de semaine à la faveur d'un gain de 3,2% à 19 euros. Le groupe dirigé par Antoine Frérot a remporté une importante bataille judiciaire dans le conflit qui l'oppose au management de Suez pour la prise de contrôle de ce dernier. Le Tribunal de commerce de Nanterre a en effet interdit à Suez de prendre toute initiative qui rendrait irrévocable le dispositif plaçant ses activités Eau en France dans une fondation de droit néerlandais. Un plan conçu et mis en place pour dissuader Veolia de mener son projet d'OPA.

Veolia va assigner Suez dans les meilleurs délais pour faire juger la nullité de ce dispositif qui viole des règles essentielles de droit français , selon le numéro un mondial des services à l'environnement. Mais encore une fois, Suez ne compte pas rester sans réponse puisque la société a annoncé rapidement après cette annonce que le mécanisme juridique aux Pays-Bas reste en place et que le groupe cherchera à faire annuler la décision provisoire du Tribunal...

Quelques heures avant ces annonces, la Cour d'appel de Paris avait confirmé la suspension des effets de l'acquisition par Veolia de la quasi-totalité des actions Suez détenues par Engie tant que les comités sociaux et économiques (CSE) de Suez n'auront pas été informés et consultés... Veolia a néanmoins souligné que le processus avait déjà commencé et que cette décision, qui confirme une ordonnance de référé du tribunal judiciaire rendue début octobre, n'est pas de nature à retarder le calendrier de son projet de prise de contrôle de l'intégralité de Suez. Le groupe recouvrera ses droits au plus tard le 5 février 2021, soit dans le délai légal de trois mois d'information-consultation de salariés de Suez, dont sa cible a la responsabilité.

Après avoir repris la participation de 29,9% d'Engie dans Suez, Veolia s'est engagé à déposer une offre publique d'acquisition au prix de 18 euros par action (coupon attaché) pour l'ensemble du capital de Suez "dès que le conseil d'administration de Suez aura émis un avis favorable sur ce projet et aura désactivé le dispositif visant à organiser l'inaliénabilité de l'activité de l'eau en France". Malgré plusieurs appels du pied, Veolia continue à se heurter à l'opposition du conseil d'administration de Suez.