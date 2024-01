Veolia franchit le cap des 2GW d'énergie flexible en Europe

(Boursier.com) — Veolia franchit le cap des 2 GW d'énergie électrique flexible gérée, soit l'équivalent de la production de deux réacteurs nucléaires ou de la consommation de 2 millions d'habitants. Ce succès s'appuie sur un portefeuille de près de 10.000 sites gérés à travers l'Europe et une variété de clients industriels (VPK, Thy Marcinelle, Beneo Orafti, Aquiris, Veolia Eau, Orange, Inovyn Ineos etc.).

Pour répondre aux enjeux de la crise énergétique et de l'intégration de l'intermittence des énergies renouvelables, Veolia a pour ambition d'accélérer cette dynamique et d'atteindre 3GW de puissance flexible d'ici 2030.

Rappelons que la flexibilité électrique permet de moduler la production ou la consommation d'électricité en temps réel afin de maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande et peut provenir de diverses sources, telles que les dispositifs de stockage de l'énergie, les centrales électriques flexibles et les dispositifs de gestion de la demande. Le marché de la flexibilité électrique est alimenté par l'intégration très rapide de capacités solaires et éoliennes intermittentes au réseau, ce qui crée un besoin important et à long terme d'équilibrage du réseau entre l'offre et la demande. Selon l'AIE, d'ici 2030, les besoins en actifs flexibles seront décuplés dans le monde entier, en raison de la croissance en Europe (plus de 500 GW de photovoltaïque et d'énergie éolienne). Dans les conditions actuelles du marché et des politiques publiques, l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) estime que la capacité de production d'électricité renouvelable dans le monde sera multipliée par 2,5 d'ici 2030.

Veolia se positionne en tant que leader technologique européen en modélisation de procédés flexibles et de l'IoT avec une équipe de R&D dédiée. Elle fonctionne grâce à des algorithmes intelligents, développés sur une plateforme numérique performante, pour gérer et optimiser le délestage diffus, c'est-à-dire la capacité à coordonner plusieurs milliers de sites qui délestent de l'électricité sur une période donnée, en réponse aux alertes du gestionnaire de réseau. Concrètement, la filiale du Groupe, Flexcity intègre les contraintes d'exploitation des sites industriels dans ses algorithmes via une "Flexcity box" installée sur site, qui reçoit les données de production ou de consommation des installations flexibles et transmet des signaux d'activation en utilisant des protocoles industriels ou IoT. Ces informations permettent d'assurer une activation automatique avec le moins d'impact possible sur les activités de ses clients.