Veolia fournit du plastique recyclé à L'Oréal

(Boursier.com) — Veolia et L'Oréal se sont associés afin de réduire l'empreinte carbone des emballages cosmétiques dans une démarche d'économie circulaire. Veolia fournira ainsi du plastique recyclé de haute qualité pour les emballages de L'Oréal, et ce "au niveau mondial". Le plastique recyclé sera obtenu après traitement de la matière plastique issue des déchets d'emballages de grande consommation (bouteilles, flacons...). Celles-ci doivent être collectées spécifiquement pour assurer la pureté du matériau et requièrent des outils de transformation adaptés.

Par ailleurs, pour garantir une sécurité sanitaire maximale des consommateurs, ce nouveau plastique recyclé qui rentre dans la composition des emballages cosmétiques, est conforme aux exigences du secteur alimentaire et il est redevable de certifications très exigeantes. Afin de répondre aux certifications internationales, Veolia s'est doté d'une technologie innovante de production de granulés qui bénéficie d'un système d'élimination des composés organiques pour obtenir du plastique de très haute qualité actuellement en très forte demande au niveau mondial. Le procédé mis au point par Veolia permet d'obtenir une qualité équivalente au plastique vierge.