Veolia : forte hausse du résultat net courant au T1 à 188 ME

Crédit photo © Veolia

(Boursier.com) — Veolia annonce pour le premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros, en progression de 2% en données courantes et de 3% à périmètre et change constants, grâce notamment à des prix en hausse dans les déchets et à une activité énergie dynamique. Le groupe publie dans le même temps un résultat net courant part du groupe de 188 millions d'euros (+59,8%) et un Ebitda de 1.078 millions en hausse de 11,2% en données courantes et de 8,7% à périmètre et change constants.

Veolia a ainsi renoué au premier trimestre 2021 avec son rythme de croissance d'avant la crise sanitaire, grâce notamment à ses mesures d'économies. La direction confirme au passage qu'elle devrait concrétiser son projet de rachat de Suez d'ici la fin de l'année. Les discussions en vue d'un accord définitif de rapprochement, prévu le 14 mai, sont en cours de finalisation.

Le groupe vise toujours pour 2021, à change constant et avant intégration de Suez, un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2019, des économies de coûts de 350 millions d'euros, un Ebitda supérieur à 4 milliards (en croissance de plus de 10%), un endettement financier net ramené en-dessous de 12 milliards et un retour à sa politique de distribution "pré-crise".