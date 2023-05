Veolia : forte croissance de l'EBITDA, à 1.574 ME au T1

(Boursier.com) — Veolia annonce un chiffre d'affaires réalisé au cours du premier trimestre 2023 de 12 MdsE, contre 9,93 MdsE, en croissance de 19,9% à périmètre change constant par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 publié et de +6,3% hors effet prix des énergies.

L'effet change ressort à -106 millions d'euros (-1,1% sur le chiffre d'affaires) et reflète principalement la dépréciation des devises britannique, polonaise et argentine partiellement compensée par la hausse du dollar américain.

L'effet périmètre de +204 millions d'euros (+2,1% sur le chiffre d'affaires) reflète la prise en compte des différents effets liés à la finalisation des opérations antitrust liées au rachat de Suez.

L'effet Commerce / Volumes / Travaux s'établit à +377 millions d'euros (+3,8% sur le chiffre d'affaires) grâce aux bonnes performances des activités dans l'énergie ainsi que par la croissance des activités Technologie de l'Eau.

L'effet climat est légèrement négatif, à -35 millions d'euros (-0,3% sur le chiffre d'affaires), reflet de l'hiver doux en Europe Centrale et Orientale.

L'impact du prix des énergies s'élève à +1.353 millions d'euros (+13,6% sur le chiffre d'affaires) et traduit la forte hausse des tarifs de chaleur et d'électricité en Europe Centrale et Orientale.

L'impact du prix des matières recyclées est négatif de -93 millions d'euros (-0,9% sur le chiffre d'affaires). Le principal effet est la baisse du prix des papiers et cartons recyclés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, entre août et décembre 2022. Les prix se sont stabilisés en début d'année et sont en hausse en avril.

Les effets prix dans l'Eau et la Propreté sont positifs de 372 millions d'euros (+3,7% sur le chiffre d'affaires). Ils reflètent les mécanismes d'indexation tarifaires et de hausses du prix des services du groupe de +4,9% en moyenne dans l'Eau et de +4,1% dans les Déchets.

Le groupe souligne une forte croissance de l'EBITDA, à 1.574 ME, contre 1.456 ME au 31 mars 2022, soit une croissance de +8% à périmètre et change constants.

Les variations de change ont eu un impact défavorable de -7 ME, compensées par les effets périmètre de +9 ME.

La forte croissance de L'EBITDA se décompose en un effet volumes de 23 millions d'euros (+1,6% sur le chiffre d'affaires), un effet climat légèrement négatif de -10 millions d'euros (-0,7%), un effet prix des énergies de +40 millions d'euros et recyclats de -24 millions d'euros, un effet prix net de la hausse des coûts et renégociations contractuelles de -43 millions (-2,9%) et des économies de coûts et synergies de +130 millions d'euros (+8,9% sur le chiffre d'affaires), avec 43 millions de synergies de rapprochement avec Suez, en ligne avec l'objectif annuel.

Le groupe souligne aussi la forte croissance de l'EBIT courant, de +14% à périmètre et change constants, à 788 millions d'euros.

L'endettement financier net est maîtrisé, à 18.727 millions d'euros au 31 mars 2023, contre 18.138 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Par rapport au 31 décembre 2022, la variation de l'endettement financier net s'explique principalement par les éléments suivants : le free cash-flow net de l'exercice s'élève à -482 millions d'euros, contre -451 millions au premier trimestre 2023, avec des investissements industriels bruts de 942 millions d'euros, contre 762 millions au premier trimestre 2022 sous l'effet de la hausse des investissements de décarbonation en Europe Centrale et Orientale et les investissements dans le déchet dangereux et un Besoin en Fonds de Roulement en amélioration malgré la forte hausse du chiffre d'affaires.

L'endettement financier net est par ailleurs impacté par un effet de change et de variation de juste valeur défavorable de -167 ME au 31 mars 2023.

Au regard des très bonnes performances du premier trimestre, les objectifs 2023 sont "pleinement confirmés" par la direction.

Perspectives 2023

-Solide croissance organique du chiffre d'affaires

-Économies de coûts supérieures à 350 ME auxquelles s'ajoutent de nouvelles synergies attendues pour un montant cumulé supérieur à 280 millions fin 2023, en ligne avec l'objectif de 500 ME cumulés.

-Croissance organique de l'EBITDA de +5% à +7%

-Résultat net courant part du Groupe autour de 1,3 MdE

-Confirmation de la relution du Bénéfice Net Courant Par Action d'environ 40% en 2024

-Leverage ratio d'environ 3x

-Croissance du dividende en ligne avec celle du bénéfice net courant par action.