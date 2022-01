Veolia : Estelle Brachlianoff va succéder à Antoine Frérot à la Direction générale

(Boursier.com) — A quelques jours de la conclusion du rapprochement historique de Veolia avec Suez, dans un groupe qui passera à 230.000 salariés et dont le chiffre d'affaires progressera de 27 à 37 milliards d'euros, le Conseil d'administration de Veolia a, lors de sa séance du 10 janvier 2022, décidé de dissocier les fonctions de Président du conseil d'administration de celles de Directeur général...

Antoine Frérot avait exprimé son souhait de mettre un terme à ses fonctions de Directeur général, qu'il exerce depuis 2009, à l'expiration de son mandat actuel. Il avait donc demandé au Conseil d'administration de charger le comité des nominations de mener, avec l'appui d'un cabinet de recrutement, un travail approfondi de recherche de la gouvernance la plus appropriée au pilotage d'une entreprise qui change d'ampleur et qui continue de s'internationaliser.

Les administrateurs ont exprimé à Antoine Frérot leur souhait unanime qu'il conserve la présidence du conseil d'administration de Veolia, afin de pouvoir continuer à bénéficier de son expérience réussie à la tête du Groupe et de son attachement aux valeurs de Veolia. A cette fin, ils proposeront aux actionnaires le renouvellement de son mandat d'administrateur lors de l'Assemblée générale du 15 juin 2022.

Se félicitant de pouvoir continuer à compter sur lui en tant que Président, le Conseil d'administration a d'ores et déjà chaleureusement remercié Antoine Frérot pour les quelque 13 années qu'il aura consacrées à la direction générale du groupe et ont unanimement rendu hommage aux profondes transformations d'organisation, de fonctionnement et de culture qu'il a menées avec un total succès pour adapter Veolia aux défis économiques, commerciaux, sociaux, sociétaux et environnementaux liés à la transformation écologique.

Sur proposition du comité des nominations, le Conseil d'administration a également décidé qu'Estelle Brachlianoff, Directrice générale adjointe chargée des opérations, prendra la succession d'Antoine Frérot à la Direction générale de Veolia à compter du 1er juillet 2022.

Il sera proposé aux actionnaires qu'elle intègre le conseil d'administration.

Entrée au comité exécutif du Groupe en 2013 et nommée par Antoine Frérot Directrice générale adjointe chargée des opérations en 2018, Estelle Brachlianoff aura la charge de diriger et d'animer Veolia, devenu, en dix ans, le champion mondial de la transformation écologique. Pour mener à bien sa nouvelle mission, elle pourra compter sur l'appui d'un comité exécutif et un comité de direction renouvelés, comptant parmi les meilleurs experts mondiaux des métiers de l'Eau, des Déchets et de l'Energie.