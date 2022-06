Veolia Environnement : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Veolia Environnement, réunie le 15 juin à la Maison de la Mutualité, sous la présidence de son président-directeur général, Antoine Frérot, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises avec un quorum de 69,8%. Il est précisé que la 12e résolution n'a pas été soumise au vote de l'assemblée générale, M. Antoine Frérot ayant renoncé à la prime exceptionnelle en actions proposée au titre de cette résolution.

Ces résolutions portent notamment sur :

- l'approbation des comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021 ;

- la fixation du dividende au titre de l'exercice 2021 à 1 euro par action. Ce dividende payable en numéraire sera détaché de l'action le 5 juillet 2022 et mis en paiement à compter du 7 juillet 2022 ;

- le renouvellement du mandat d'administrateur d'Antoine Frérot ainsi que la nomination de Mme Estelle Brachlianoff en qualité d'administratrice pour une période de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

- la nomination de Mme Agata Mazurek-B?k en qualité d'administratrice représentant les salariés actionnaires et M. Romain Ascione en qualité de remplaçant ;

- la rémunération versée au cours de l'exercice 2021 ou attribuée au titre du même exercice à M. Antoine Frérot à raison de son mandat de président-directeur général ;

- les informations relatives à la rémunération 2021 des mandataires sociaux (hors dirigeant mandataire social) ;

- la politique de rémunération du président-directeur général du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ;

- les politiques de rémunération du président du conseil d'administration et de la directrice générale du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;

- la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2022 ;

- le renouvellement de l'ensemble des délégations financières consenties au conseil d'administration et notamment celles qui sont relatives à la mise en place de plans d'actionnariat salarié ;

- l'autorisation donnée au conseil d'administration de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit des membres du personnel salarié du groupe et des mandataires sociaux de la Société.

Au Conseil d'administration et dans les Comités

A l'issue de cette Assemblée générale mixte, le Conseil d'administration de Veolia Environnement se compose de 13 administrateurs dont 7 administrateurs indépendants sur un total de 10 administrateurs (hormis les 2 administrateurs représentant les salariés et l'administratrice représentant les salariés actionnaires), soit 70%, et 6 administratrices, soit 60%, et 1 censeur.

Dans le détail, il se constitue comme suit : Antoine Frérot, Président-directeur général ; Louis Schweitzer, vice-président ; Mme Maryse Aulagnon (Membre indépendant), administratrice référente ; Mme Estelle Brachlianoff ; Pierre-André de Chalendar (Membre indépendant) ; Mme Isabelle Courville (Membre indépendant) ; Mme Clara Gaymard (Membre indépendant) ; Mme Marion Guillou (Membre indépendant) ; Franck Le Roux, administrateur représentant les salariés ; Mme Agata Mazurek-B?k, administratrice représentant les salariés actionnaires ; Pavel Páša, administrateur représentant les salariés ; Mme Nathalie Rachou (Membre indépendant) ; Guillaume Texier (Membre indépendant) ; Enric Amiguet y Rovira (censeur).

La composition des comités du conseil, inchangée à ce jour, sera, à compter du 1er juillet 2022, la suivante :

- Comité des comptes et de l'audit : Mme Nathalie Rachou (Présidente), Mme Isabelle Courville, M. Franck Le Roux (administrateur représentant les salariés) et M. Guillaume Texier.

- Comité des nominations : M. Louis Schweitzer (Président), Mme Maryse Aulagnon, M. Pierre-André de Chalendar, M. Antoine Frérot et Mme Isabelle Courville.

- Comité des rémunérations : Mme Maryse Aulagnon (Présidente), Mme Marion Guillou, M. Franck Le Roux (administrateur représentant les salariés) et M. Louis Schweitzer.

- Comité recherche, innovation et développement durable : Mme Isabelle Courville (Présidente), Mme Clara Gaymard, Mme Marion Guillou, M. Pavel Páša (administrateur représentant les salariés) et M. Guillaume Texier.

- Comité de la raison d'être : M. Louis Schweitzer (Président), Mme Maryse Aulagnon, M. Pierre-André de Chalendar, Mme Isabelle Courville, M. Antoine Frérot, M. Franck Le Roux (administrateur représentant les salariés) et Mme Nathalie Rachou.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa politique de dialogue et d'engagement actionnarial initiée depuis plusieurs années.

Le résultat détaillé des votes et l'intégralité de la retransmission de l'Assemblée générale mixte sont disponibles sur le site de Veolia.